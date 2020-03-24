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Из Херсона в Израиль пытались вывезти тысячи медицинских масок

24 марта, 13:36

Руслан Ровик

На контрабандный груз медицинских масок наложили арест

В Херсоне перехватили попытку контрабандного вывоза 21 тысячи медицинских масок в Израиль.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

"Судом арестована 21 тысяча медицинских масок, которые незаконно пытались вывезти из Херсона", – говорится в сообщении.

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По данным ведомства, медицинские товары, несмотря на запрет Кабмина, пытались вывезти в Израиль работники одного из частных предприятий.

Общая стоимость медицинских товаров составляет более миллиона гривен.

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Было открыто досудебное расследование в уголовном производстве по статье "злоупотребление должностными обязанностями".

Напомним, экспорт медицинских товаров из Украины был запрещен в момент введения карантина по всей стране – с 12 марта по 3 апреля.

Ранее мы сообщали, что на фоне дефицита масок в интернете растет ажиотаж вокруг "средств индивидуальной защиты". Новости "Сегодня" также писали, когда маски могут появиться в столичных аптеках.

Отметим, простейшая медицинская маска изготавливается из куска обыкновенной марли, но лучше – из стерильного бинта. Как это сделать – смотрите в видео "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Израиль Херсон контрабанда карантин коронавирус медицинские маски

Источник: Сегодня

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