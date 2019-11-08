Из Херсонской области начали вывозить химические отходы: видео

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В Херсонской области очищают от ядовитого мусора химические склады – эти отходы Украина получила в наследство от Советского Союза. Из восьми тысяч тонн в Херсонской области хранят две. Пестициды лежали десятилетиями, а сейчас нашлись финансирование и французская компания, которая согласилась забрать отраву.

На складе в поселке Днепровское все пропитано токсичным запахом ржавых бочек с пестицидами. Опасный груз в Днепровском хранят после неудачной попытки утилизации. Десять лет назад со складов вывезли 65 тонн ядохимикатов на утилизацию в Кривой Рог.

До пункта назначения пестициды не довезли, по дороге выбросили под открытым небом в Никополе, однако тамошние жители возмутились. Загрузили мусор и вернули отправителю.

Некоторое время яд путешествовал по херсонским районам, а уголовные производства ни к чему не привели, виновных так и не наказали. И жители области годами собирали деньги на очередную попытку утилизации.

"Более шести миллионов гривен нам удалось аккумулировать из экологического фонда области", – отметил Юрий Попутько, директор Департамента экологии и природных ресурсов Херсонской облгосадминистрации.

В респираторах и спецкостюмах ликвидаторы берут пробы. Сортируют и упаковывают в мешки. А утилизируют уже во Франции.

"У нас есть высокотемпературные печи, там будем все сжигать. Надо сделать анализ химических веществ и убедиться, что здесь за пестициды", – объяснил Филипп Мюзьа, представитель французской компании по переработке химических веществ.

Когда вычистят здешние склады – перейдут на другой объект. Остальные полсотни тонн пестицидов придется собирать на открытом грунте. Кроме утилизации этот участок понадобится еще и обеззаразить.

"Если там присутствует концентрация опасных веществ, то французская технология предусматривает, что они способны это сделать, убрать все это. Эта французская фирма имеет большой опыт", – добавил Анатолий Антонов, доктор технических наук по экологической безопасности.

К концу года утилизируют только двадцатую часть ядохимикатов области. Деньги на оставшиеся почти две тонны пестицидов местные руководители просят из госбюджета.

"Нужно около 150 милн гривен чтобы вывезти. Это примерный подсчет. Без помощи государства этого не может быть. Поэтому решаем вопрос софинансирования – наши деньги плюс государственная программа", – Сергей Козырь заместитель председателя Херсонской обладминистрации.

Каждую пятницу груз частями отправлять в Одессу. А уже оттуда – по морю во Францию.

Ранее мы сообщали о массовой гибели рыбы в Днепро-Бугском лимане Херсонской области, когда погибли свыше двух миллионов рыбин, а убытки составили более полумиллиарда гривен. Также стали известны первые результаты работы экспертов – как сообщили специалисты, в воде превышена допустимая концентрация аммиака в 800 раз.

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