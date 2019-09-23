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Из колонии в Николаевской области сбежал убийца

23 сентября, 15:49

Побег уроженца Одесской области произошел воскресным вечером

/ Фото: Pixabay

В Николаевской области из колонии в Вознесенске сбежал Владимир Касап, который отбывал наказание за умышленное убийство.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, бегство произошло вечером в воскресенье 22 сентября.

"22 сентября от дежурного колонии №72 в Вознесенский отдела полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович 1984 года рождения, уроженец Одесской области Татарбунарского района, который был осужден в 2017 году", – говорится в сообщении.

Мужчина был приговорен к восьми годам лишения свободы по статье об умышленном убийстве. Копы также сообщили приметы мужчины: рост 180 см, вес 75 кг, волосы темные, глаза светло-серые, уши, губы и нос средние. Осужденный был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Полицейские открыли уголовное производство по статье "Побег из места лишения свободы или из-под стражи", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В регионе проводятся специальные мероприятия по розыску беглеца. Копы обратились к гражданам с просьбой оказать помощь в установлении местонахождения беглеца, а также предоставлять Вознесенском отделу полиции полезную для следствия информацию.

Напомним, ранее полиция Херсонской и Николаевской областей совместными усилиями задержала Виктора Чекана, который бежал из колонии, использовав свои навыки в паркуре – он перепрыгнул через два забора, высотой в три и четыре метра, а потом скрылся.

Также мы сообщали о том, что ранее в Одессе трое осужденных, которые находились на хозяйственной территории колонии, через отверстие в стене помещения добрались до основной ограды, и, преодолев колючую проволоку, вышли на Люстдорфской дорогу  и скрылись.

На протяжении недели полицейские задержали двоих беглецов на территории Одессы, а третьего перехватили на пути в Киев.

Среди беглецов были 21-летний и 23-летний мужчины, которые отбывали наказание за кражу, а организатором побега выступал 26-летний мужчина, осужденный за насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом.

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Источник: Сегодня

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