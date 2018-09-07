Из районов Херсонской области рядом с Армянском начали вывозить детей

Сегодня, 21:20

 Детей вывозят из Каланчацкого и Чаплинского районов


Из районов Херсонской области, расположенных рядом с пострадавшим от экологической катастрофы Армянском, начали вывозить детей.

Как сообщает канал 112 Украина, 7 сентября должны выехать три автобуса с около 160 детьми. Дети направляются в Скадовск.

На сайте Херсонской ОГА сообщается, что детей вывозят из Каланчацкого и Чаплинского районов. Каждую группу из 10 детей сопровождает взрослый. В Скадовск отправили как школьников, так и детей из детских садов. Планируется, что школьники будут учиться дистанционно.

Напомним, сайт "Сегодня" собрал все подробности химической катастрофы в Крыму. По данным Госпогранслужбы Украины, 3 сентября на админгранице с Крымом было зафиксировано превышение содержания сернистого ангидрида, а несколько военнослужащих ведомства пожаловались на ухудшение самочувствия, несмотря на то, что накануне пограничникам выдали средства химической защиты.

В свою очередь, народный депутат Украины и глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на заседании Верховной Рады заявил, что в Крыму разворачивается "экологическая катастрофа", а оккупантами "осуществляется экоцид", чтобы украинцы покинули полуостров.

А эколог Маргарита Литвиненко предположила, что причиной ядовитого выброса Армянске могла стать утечка серной кислоты.
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