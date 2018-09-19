Из СИЗО в Николаеве вышел чеченец, выдачи которого хотела Россия

Из Николаевского следственного изолятора выпустили гражданина России, чеченца Мовлу Тимарова, с которого, по согласованию генерального прокурора Юрия Луценко, был снят экстрадиционный арест. Об этом говорится в сообщении, опубликованном спикером Генеральной прокуратуры Андреем Лысенко в своем Facebook.

"Не планировалось и не состоится подписания экстрадиции уроженца Грозненского района Чечни Мовла Тимарова! Как отметил заместитель генпрокурора Евгений Енин, ГПУ направила поручение на прокуратуру Николаевской области – отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для Тимарова и выпустить его из СИЗО", – заверил пресс-секретарь.

Вскоре под этим сообщением появился комментарий заместителя главы ГПУ, в котором Евгений Енин заверил, что чеченец уже вышел из СИЗО.

"Уже выпустили даже, потому что были основания", – отметил он.

В свою очередь, николаевское издание Новости-N сообщило, что Тимаров после выхода из заключения сообщил, что он надеется на получение от Украины статуса беженца.

Как известно, чеченец бежал с территории России, которая в 2007 году объявила его в международный розыск по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Сам Тимаров эти обвинения отрицал, утверждая, что россияне преследуют из-за оппозиционных политических взглядов.

С 2015 года Тимаров воевал на Донбассе в составе добровольческого батальона имени Дудаева, однако с 2017 года был вынужден покинуть подразделение по состоянию здоровья и занимался волонтерством.

Три месяца назад Тимарова по решению Ленинского суда Николаева взяли под арест по экстрадиционному запросу России. При этом, как рассказал прокурор Николаевской области Тарас Дунас, россияне так и не предоставили доказательств вины чеченца по предъявляемой ему уголовной статье, а потому было принято решение о снятии экстрадиционного ареста.

Напомним, в сентябре прошлого года в результате взрыва машины в центре Киева погиб чеченец Тимур Махаури, воевавший в зоне АТО. Как сообщил его родственник, погибшего считал своим личным врагом нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров и за ним долгое время велась охота.