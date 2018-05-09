Из торгового центра в Херсоне эвакуировали две тысячи человек

В Херсоне из-за сообщения о минировании из помещения торгового центра эвакуировали около 2 тысяч человек. Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления (ГУ) Национальной полиции в Херсонской области.

Сообщение о минировании поступило в Нацполицию в середине дня 9 мая.

"На электронный адрес ГУ Нацполиции в Херсонской области в 13:45 поступило сообщение о том, что заминирован торговый центр. На место выехали специалисты-взрывотехники и следственно-оперативная группа. В ходе проверки информация не подтвердилась. Эвакуированы около 2 тыс. граждан. Охрану общественного порядка обеспечивали 30 представителей полиции", – сообщили в полиции.

Напомним, недавно также и в Днепре из-за бомбы эвакуировали людей из торгового центра. О тревоге сообщили посетителям торгового центра по громкоговорителю на нескольких языках. Также звучала сирена. Из помещения ТРЦ вывели всех посетителей, а также сотрудников. Вся эвакуация заняла до 15 минут.

Как известно, в российском Кемерово 25 марта произошел масштабный пожар. Согласно официальным данным, погибли 64 человека, 41 из них – ребенок.

После этого ЧП в Украине начались масштабные проверки пожарной безопасности в ТЦ, больницах, школах и других заведениях, которые выявили 15 тысяч нарушений.