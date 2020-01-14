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Из Украины хотят выдворить иностранца, который 34 раза нарушал закон: что он натворил

14 января, 17:19

Мужчина приехал с целью учиться

/ Фото: Pixabay

В Кировоградской области задержан 25-летний гражданин другого государства, который 34 раза привлекался к административной ответственности, из них 7 – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает ГУ НП в Кировоградской области.

По данным правоохранителей, ранее иностранец прибыл в Кировоградскую область для поступления на учебу в один из высших учебных заведений Кропивницкого, в связи с чем получил вид на временное пребывание на территории Украины.

Впрочем, через два года обучения студента отчислили. После этого его вид о пребывании на территории Украины был отменен. Иностранец должен был как можно быстрее покинуть страну, однако этого не сделал. Кроме того, отмечают в полиции, продолжал постоянно нарушать законодательство.

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13 января 25-летний иностранец был задержан и помещен в Государственное учреждение "Николаевский пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории Украины".

"Гражданин будет находиться в учреждении до решения вопроса о его принудительном выдворении в страну происхождения", – рассказали в полиции.

Как сообщал сайт "Сегодня", помимо штрафов, повышение которых вскоре грозит украинским водителям, с 1 января 2010 года из-за вождения авто в нетрезвом состоянии можно сесть в тюрьму: вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения досудебного расследования отдельных категорий уголовных преступлений" .

А ранее под Киевом погоня патрульных за пьяным водителем без прав закончилась ДТП. Автомобиль столкнулся с грузовиком.

Также новости "Сегодня" сообщали, что пьяный водитель устроил настоящие перегоны в Борисполе. Подробнее – смотрите в сюжете.

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