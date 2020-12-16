Спрятали в самолете: из Украины хотели вывезти авиаоборудование на Ближний Восток

В Николаеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли незаконный вывоз авиационного оборудования военного назначения в одну из стран Ближнего Востока.

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Как сообщили в пресс-службе СБУ, оперативники спецслужбы установили, что сделку планирует менеджмент одной из отечественных транспортных авиакомпаний, которая специализируется на грузовых перевозках в странах Ближнего Востока и Африки.

Фигуранты дела пытались организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты.

Они скрыли военную продукцию от таможенного досмотра среди бортового оборудования самолета авиакомпании, который после прохождения технического обслуживания должен был вылететь за пределы Украины.

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"В то же время у компании отсутствовали разрешительные документы Государственного экспортного контроля Украины, предусмотренные действующим законодательством для перемещения за пределы страны изделий военного назначения", – говорится в сообщении.

Изъятую продукцию направили на экспертизу. После экспертного заключения будет приниматься решение об открытии уголовного производства по статье "нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю".

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Ранее мы сообщали, что из Украины пытались вывезти детали к зенитно-ракетному комплексу.

Также напомним, в Николаеве СБУ пресекла контрабанду запчастей для военных кораблей России.

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