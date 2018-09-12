Из Умани вертолетом в киевскую больницу транспортировали еще одного хасида-паломника

Хасида-паломника, прибывшего в Умань на празднование еврейского Нового года, транспортировали в больницу Киева. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Черкасской области.

Как выяснилось, 11 сентября около 18:00 во время празднования 30-летнему паломнику стало плохо. После осмотра медицинской бригадой специалистов из Израиля с предварительным диагнозом "инфаркт" мужчину вертолетом ГСЧС срочно госпитализировали в Киевский специализированный медицинский центр.

Ранее, 11 сентября, гражданина Израиля из Умани транспортировали в больницу Киева с диагнозом "острый аппендицит".

Напомним, в этом году в Умань Черкасской области прибыли десятки тысяч паломников-хасидов для празднования Рош ха-Шана – еврейского Нового года. Он празднуется в течение двух дней, которые выпадают на новолуние в месяц тишрей по еврейскому календарю. По Григорианскому календарю – это сентябрь-октябрь. В 2018 году Рош ха-Шана празднуется 9-11 сентября. В Рош ха-Шана нельзя работать, но следует приносить жертвы Господу.