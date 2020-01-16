Из-за аномальной погоды под Житомиром проснулись медведи: фото и видео

Фото: WHITE ROCK Bear Shelter, Facebook

Под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром, сообщает "Укринформ".

"Трое медведей из нашего приюта, которые с ноября спали, сегодня впервые проснулись. Они вышли, гуляют и греются на солнышке", – рассказал Александр Леонов, который заведует в приюте хозяйством.

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Мужчина отметил, что медведям не спится из-за не по-зимнему теплой погоды. Сейчас косолапым необходимо больше есть – им нужны овощи, фрукты, рыба, вареные яйца, орехи и мед. Всего в приюте живут четверо медведей. Не залегала в зимнюю спячку только медведица Чада. Это может быть связано с возрастом животного, ведь ей – 20 лет.

Ранее мы сообщали, что в центре реабилитации бурых медведей в Карпатах из-за аномально теплой зимы сумели заснуть только трое питомцев из 32.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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