Из-за коронавируса на въездах в Каменку Черкасской области установили блок-посты

В Черкасской области на въездах в городок Каменка, где была зафиксирована вспышка коронавируса, установили блокпосты. "Сегодня" видели, как работают полиция и медики на пропускных пунктах.

Медсестра Ирина Гирич измеряет температуру водителям и пассажирам всех автомобилей, которые въезжают в Каменку или выезжают из нее. Объясняет "Сегодня": в машинах – жарко и термометр дает погрешность в один градус. Поэтому даже тех, кто имеет температуру, к примеру, 37,4 – беспрепятственно пропускают. А вот уже высокие показатели фиксируют.

"Мы записываем в журнал и сообщаем семейному врачу", – говорит медсестра Каменской центральной районной больницы Ирина Гирич.

Люди такие меры предосторожности поддерживают.

"Поддерживаем, даже, вот, руки спиртом опрыскиваем", – говорит один из водителей.

Пропускной пункт сделан из каменных глыб. Водителей на въезд и выезд пропускают по очереди, больших заторов нет. Таких блокпостов на въездах в Каменку – четыре. Днем и ночью здесь дежурят полиция и нацгвардейци.

В городке Каменка живет 11 тыс. жителей. Сейчас здесь инфицировано 28 человек, среди них – пятеро медиков.

В прошлую пятницу зафиксировали первый случай коронавируса. 60-летний мужчина работал водителем, возил работников завода. Родственники других больных предполагают – из-за кого он мог подхватить инфекцию.

"По одной из версий, один из водителей завода получил эту инфекцию, встречая свою сваху из Италии. Ну и, соответственно, эту инфекцию получили и другие", – рассказал один из жителей Каменки.

Всего в Черкасской области – полсотни инфицированных коронавирусом. 16 человек госпитализировали в инфекционные больницы области. Все – в состоянии средней тяжести. Остальные лечатся дома.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в Черкассах заразилась жена первого в городе пациента с коронавирусом. Мужчина, у которого обнаружили инфекцию, недавно вернулся в Украину из-за границы.

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