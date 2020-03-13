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Из-за коронавируса в Житомирской области изолировали 22 "контактных": среди них двое киевлян

13 марта, 10:21

Тина Наринецкая

Все изолированные находятся под наблюдением врачей

Людей, которые контактировали с инфицированной пенсионеркой из Радомышля, изолировали. Все 22 человека сейчас находятся под наблюдением врачей. Об этом рассказал глава Радомышльской райгосадминистрации Виктор Пулковский, сообщает Hromadske.

"Тот круг людей, непосредственно контактировавших – эти люди изолированы и находятся под наблюдением врачей дома", – отметил чиновник.

Он добавил, что эти люди согласились на изоляцию добровольно. Двое из них, как выяснилось, киевляне. Их изолировали в столице.

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"Относительно киевлян — это проработанная информация, с ними проведена беседа, и дальше контакты их прорабатываются", – отметил Пулковский.

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Ранее мы писали, что в Радомышле из-за угрозы распространения коронавируса ввели чрезвычайное положение. В городе будет приостановлено движение транспорта и временно приостановят работу всех рынков. Также будут закрыты все развлекательные заведения, школы и детсады.

Кроме того, сообщалось, что иностранцы отказываются ехать в Украину из-за коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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