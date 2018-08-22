Из заброшенной больницы в современную клинику: в Сумской области начали уникальное строительство

Сегодня, 05:39

Обновленное медучреждение откроют уже в начале сентября


В городе Тростянец Сумской области заброшенное медицинское учреждение превратится в клинику европейского уровня. Ремонтные работы начали местные жители за свой счет.

Ремонт здания больницы начали с терапевтического отделения. Теперь тут идеально ровные стены, много света и пространства. Палаты в отделении рассчитана на четырех человек. В каждой из них будут душевые кабины, туалет, холодильник и телевизор. А для медиков установят специальные мониторы, на которых они будут наблюдать за состоянием больных в реанимации.

Кроме того, в здании заменили все окна на энергосберегающие и полностью обновили систему теплоснабжения и электросетей. Вместо сторожей в клинике будет работать сигнализация.

Чтобы закупить новейшее оборудование, в городе объявили так называемый "народный сбор средств", к которому уже присоединились местные предприниматели. За эти деньги планируется приобрести биологический анализатор и рентгенологическое оборудование. Обновленную терапию откроют уже в начале сентября.

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