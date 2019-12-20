Экс-нардеп избил главу сельсовета: в ГБР рассказали о расследовании дела

В конце сентября этого года нардепу сообщили о подозрении

Фото: Максим Микитась, Facebook

Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование уголовного производства по факту нападения экс-нардепа Максима Микитася на председателя ОТГ Сергея Пинчука во время сессии поселкового совета в селе Любеч Репкинского района Черниговской области. Об этом в Telegram заявил глава ГБР Роман Труба.

Сейчас экс-нардепу предоставили материалы на ознакомление. После этого уголовное производство с обвинительным актом будет направлено в суд. О подозрении депутату сообщили в сентябре этого года.

"Кстати, этот самый депутат фигурирует еще в нескольких уголовных производствах ГБР – следственные действия продолжаются", – добавил Труба.

Напомним, в июле этого года следователи ГБР начали досудебное расследование уголовного производства по факту совершения хулиганских действий народным депутатом Украины. Уголовное производство было открыто по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

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Отметим, что народный избранник ворвался в помещение поселкового совета в селе Любеч и во время сессии и набросился на председателя совета.

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Вначале на видео, снятом в помещении поссовета, слышно, как Микитась (он в белой рубашке) ругается на Пинчука и грозит ему тюрьмой. В ответ председатель ОТГ звонит в полицию. Затем Максим Микитась бросается на Сергея Пинчука, отбирает у него мобильный телефон и бросает его в стену.

Также мы сообщали, что мужчина поджег себя на сессии горсовета в Бердичеве.

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