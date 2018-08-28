Избиение школьницы в Чернигове: девочке снова угрожают расправой

Черниговской школьнице Полине Малоштан, которую более года назад жестоко избили девочки-подростки, начали поступать угрозы расправой. Об этом рассказала мать девочки, сообщает Obozrevatel.

"Полина на YouTube ведет свой блог. Рассказывает о том, как она живет, чем занимается. В общем, учится. И одно из видео прокомментировала ее старшая сестра, Юля. И тут же появились вот эти сообщения. Кто их писал, мы не знаем, они посланы с фейковых страниц", – рассказала Валентина Малоштан.

Мать школьницы отметила, что опасается за жизнь дочери. В частности, когда Полина идет со школы, они разговаривают всю дорогу по телефону. Девочка никогда не остается одна, даже учителя в школе следят за ней. Кроме того, по словам Валентины, подростки не оставляют Полину в покое.

"Мы одну из них видели возле нашего дома. А как-то Полина возвращалась домой с тренировки, у соседнего подъезда сидели подростки и начали кричать, мол, стой, Полина, нам нужно с тобой поговорить. Видела во дворе подозрительную машину, водитель явно наблюдал за нами, а потом медленно уехал", – добавила она.





Напомним, в начале апреля соцсети шокировало жестокое избиение девочками-подростками двух школьниц из Чернигова – Полины и ее подруги Юли. За происшествием наблюдала толпа сверстников. Зрители снимали все на мобильный телефон, шумели, ругались матом и подстрекали нападавших.

Позже стало известно, что участниками драки являются три девушки – две несовершеннолетние школьницы и студентка педагогического университета.