Избитого экс-мэра Конотопа перевезут на лечение в Киев
Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое
Бывшего мэра Конотопа Сумской области Артема Семенихина, на которого в ночь на 27 июня напали неизвестные, транспортируют в Киевский институт нейрохирургии. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации Сергей Бутенко.
"После избиения Артем Семенихин находился в Конотопской районной больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. На консилиуме врачей рассматривался вариант перевода его в областную клиническую больницу, но потом было принято решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова", – рассказал чиновник.
По его словам, транспортировку будут проводить при помощи реанимобиля. Как сообщил на брифинге начальник Сумского областного управления полиции Николай Лушпиенко, у палаты в райбольнице, где пока что находится Семенихин, дежурят полицейские.
"Рассматривается ряд версий, среди основных – преступление, совершенное в связи с общественной и политической деятельностью потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений", – отметил Лушпиенко.
Напомним, ранее в Каменском правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемых в покушении и на местного общественного активиста Евгения Найду.
Кроме этого, правоохранители задержали со стрельбой жителя Черниговской области, который нанес несколько ножевых ранений двоим "копам", в результате чего и сам схлопотал пулю.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Избитого экс-мэра Конотопа перевезут на лечение в Киев". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СБУ разоблачила схему вымогательства денег у бизнесменов чиновником ГСЧС Львовской области
Чиновник обещал содействие в беспрепятственном получении разрешительных документов,
Под Киевом пьяный мужчина с топором набросился на полицейского
В результате нападения старший сержант полиции получил повреждения левой руки