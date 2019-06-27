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Избитого экс-мэра Конотопа перевезут на лечение в Киев

27 июня, 17:14

Медики оценивают состояние пострадавшего как стабильно тяжелое

Бывшего мэра Конотопа Сумской области Артема Семенихина, на которого в ночь на 27 июня напали неизвестные, транспортируют в Киевский институт нейрохирургии. Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сумской областной государственной администрации Сергей Бутенко.

"После избиения Артем Семенихин находился в Конотопской районной больнице. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. На консилиуме врачей рассматривался вариант перевода его в областную клиническую больницу, но потом было принято решение транспортировать пострадавшего в Киевский институт нейрохирургии имени академика Ромоданова", – рассказал чиновник.

По его словам, транспортировку будут проводить при помощи реанимобиля. Как сообщил на брифинге начальник Сумского областного управления полиции Николай Лушпиенко, у палаты в райбольнице, где пока что находится Семенихин, дежурят полицейские.

"Рассматривается ряд версий, среди основных – преступление, совершенное в связи с общественной и политической деятельностью потерпевшего, а также на почве личных неприязненных отношений", – отметил Лушпиенко.

Напомним, ранее в Каменском правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемых в покушении и на местного общественного активиста Евгения Найду.

Кроме этого, правоохранители задержали со стрельбой жителя Черниговской области, который нанес несколько ножевых ранений двоим "копам", в результате чего и сам схлопотал пулю.

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Тег нападение, избиение, чиновник, госпитализация, сумская область

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