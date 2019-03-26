Издевательства копов над пьяным: в Сумах вынесли приговор экс-полицейской

Бывшую сотрудницу полиции наказали за издевательства над пьяным мужчиной

Фото: Pixabay

Издевательства копов над пьяным: в Сумах вынесли приговор экс-полицейской //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/86c/f03/5c886cf03ebe4.jpg 2019-03-26T13:38:00+02:00 Другие регионы Бывшую сотрудницу полиции наказали за издевательства над пьяным мужчиной

В Сумах суд вынес приговор женщине, которая, будучи инспектором патрульной полиции, издевалась над нетрезвым мужчиной на улице.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Заречный районный суд признал обвиняемую виновной по статье "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием".

Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года и лишили ее специального звания лейтенанта полиции.

Напомним, что в суде рассматривался инцидент, который произошел 13 мая 2018 года. Тогда патрульные полицейские получили сообщение о том, что возле одного из домов на скамейке лежит нетрезвый мужчина.

Прибыв по вызову, к человеку, лежавшему на скамейке, патрульная применила меры физического воздействия, хотя мужчина не оказывал никакого сопротивления. Офицер полиции била мужчину ногами, и пыталась каблуком отдавить ему ноги.















Действия патрульной снял на видео случайный очевидец этого инцидента. Ролик был опубликован в сети и вызвал огромный резонанс.

Стоит напомнить также, что ранее в Киеве после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования. Также мы писали о том, как в Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем.

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