Издевательства копов над пьяным: в Сумах вынесли приговор экс-полицейской
Бывшую сотрудницу полиции наказали за издевательства над пьяным мужчиной
В Сумах суд вынес приговор женщине, которая, будучи инспектором патрульной полиции, издевалась над нетрезвым мужчиной на улице.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, Заречный районный суд признал обвиняемую виновной по статье "превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, которое сопровождалось насилием".
Женщину приговорили к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года и лишили ее специального звания лейтенанта полиции.
Напомним, что в суде рассматривался инцидент, который произошел 13 мая 2018 года. Тогда патрульные полицейские получили сообщение о том, что возле одного из домов на скамейке лежит нетрезвый мужчина.
Прибыв по вызову, к человеку, лежавшему на скамейке, патрульная применила меры физического воздействия, хотя мужчина не оказывал никакого сопротивления. Офицер полиции била мужчину ногами, и пыталась каблуком отдавить ему ноги.
Действия патрульной снял на видео случайный очевидец этого инцидента. Ролик был опубликован в сети и вызвал огромный резонанс.
Стоит напомнить также, что ранее в Киеве после избиения копами мужчины вспыхнул громкий скандал, а четверых полицейских отстранили от работы на время расследования. Также мы писали о том, как в Одессе хулиганы избили патрульную и пытались задавить ее автомобилем.
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