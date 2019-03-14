Изнасиловал семилетнюю девочку: в Житомире задержали педофила

Мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы

Полиция задержала педофила. Фото: Facebook

Изнасиловал семилетнюю девочку: в Житомире задержали педофила //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f02/0e0/5c3f020e09836.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f02/0e0/5c3f020e09836.jpg 2019-03-14T11:38:00+02:00 Другие регионы Мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы

В Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в одном из общежитий города. Там 59-летний житель затянул семилетнюю девочку к себе в комнату и изнасиловал ее. Сейчас ребенку оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.

"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства", - рассказали в полиции.

Подозреваемого в изнасиловании ребенка уже задержали. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что 21 июня 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает введение Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, а также ужесточение ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности детей. 2 февраля 2019 года этот законопроект был возвращен на доработку.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. Оказалось, что в Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.

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