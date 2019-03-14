Изнасиловал семилетнюю девочку: в Житомире задержали педофила
Мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы
В Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.
Как выяснили правоохранители, инцидент произошел в одном из общежитий города. Там 59-летний житель затянул семилетнюю девочку к себе в комнату и изнасиловал ее. Сейчас ребенку оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь.
"Соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 153 (Сексуальное насилие) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства выясняются в рамках начатого уголовного производства", - рассказали в полиции.
Подозреваемого в изнасиловании ребенка уже задержали. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что 21 июня 2017 года в Верховной Раде был зарегистрирован проект закона, который предусматривает введение Единого реестра лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетних, а также ужесточение ответственности за преступления, совершенные против половой свободы и неприкосновенности детей. 2 февраля 2019 года этот законопроект был возвращен на доработку.
Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. Оказалось, что в Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Изнасиловал семилетнюю девочку: в Житомире задержали педофила". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аброськин рассказал о "цепной реакции" половых преступлений против детей
Аброськин призвал ужесточить наказание педофилам
Изнасилование 13-летней девочки: в Николаевской области копы задержали подозреваемого
57-летний мужчина был задержан после заявления матери школьницы