Изнасиловал школьницу: в Винницкой области задержали подозреваемого

Матери девочки грозит наказание за то, что она могла знать о насилии и не сообщила о нем копам

В Винницкой области полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней школьницы.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, преступление было совершено в Пещанском районе.

"Полицейские обнаружили факт изнасилования несовершеннолетней девочки. Сейчас подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания", - отметили копы.

Кроме того, полицейские решают вопрос о привлечении к ответственности матери школьницы, которая могла знать о совершении преступления и не сообщила о нем в полицию.

Открыто уголовное производство по статье об изнасиловании, задержанному жителю Одесской области грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил человеку, который изнасиловал его жену.

А в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.

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