Изнасиловал школьницу: в Винницкой области задержали подозреваемого

В Винницкой области полицейские задержали 28-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании 14-летней школьницы.
Как сообщили в областном управлении Нацполиции, преступление было совершено в Пещанском районе.
"Полицейские обнаружили факт изнасилования несовершеннолетней девочки. Сейчас подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания", - отметили копы.
Кроме того, полицейские решают вопрос о привлечении к ответственности матери школьницы, которая могла знать о совершении преступления и не сообщила о нем в полицию.
Открыто уголовное производство по статье об изнасиловании, задержанному жителю Одесской области грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Ранее мы рассказывали, что в Харьковской области мужчина жестоко отомстил человеку, который изнасиловал его жену.
А в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Полицейским удалось оперативно задержать злоумышленника, но он отказался признавать свою вину.
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