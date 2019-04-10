Изнасилование девочки в электричке Киев – Гребенка: подозреваемого задержали
Преступник не только поиздевался над девочкой, но и ограбил ее
В Полтавской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в ограблении и изнасиловании девочки в электропоезде сообщением "Киев-Гребенка". Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
Как рассказала мать пострадавшей, инцидент произошел около 23:40 7 апреля недалеко от станции Марьяновка. Мужчина отобрал у девочки мобильный телефон и золотую цепочку, и, по словам матери, изнасиловал ребенка.
На данный момент правоохранители задержали подозреваемого. Он оказался жителем Одессы 1985 года рождения. Он и ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, а на момент задержания имел непогашенную судимость.
"Задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 25 марта задержали мужчину, который изнасиловал 11-летнюю девочку. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Также в Житомире полицейские задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании семилетней девочки.
Также напомним, что украинском парламенте зарегистрировали законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины, которыми предлагается защитить детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.
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