Изнасилованные опознали, а суд отпустил: в Ровно орудует новый Чикатило?

Идеальный папа, любящий муж и подозреваемый в изнасиловании четырех женщин и попытке изнасилования еще двух. Его ночную охоту выслеживали 6 лет, его опознали шесть жертв, а суд отпустил под домашний арест, потому что "хорошо себя вел".

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Виновен или не виновен – решит суд. Но потому, что вероятный обидчик на свободе, пострадавшие потеряли сон и покой, о чем они рассказали журналисту "Итогов. Сегодня" Станиславу Фещенко.

Кстати, в восьмидесятых годах прошлого века оказалось, что простой советский инженер Андрей Чикатило убил 53 человек – он заманивал жертв в безлюдные места, насиловал, наносил им многочисленные раны, а иногда и съедал. И малокто верил, что женатый мужчина с высшим образованием, хороший папа мог дойти до таких зверств.

Первая жертва

Первое преступление в Ровно датируется зимой 2013 годом – он произошел в местном гидропарке, за 15 минут до центра – рядом стадион, предприятия, школа – достаточно людное место. С тех пор известно о шести нападений на женщин. Эта серия преступлений поставила на уши весь город Ровно.

"Перешла мостик, вернула налево и вернулась оттуда. И я увидела мужчину, который идет с пакетом. Ну просто высокий человек. Когда я пошла под тем мостом, он начал бежать за мной. Выставила руки вперед и сказала: не делайте этого. Он поставил меня у дерева лицом и сказал: молчи, будешь жить", – рассказывает первая жертва маньяка Ольга Самкевич.

Ей повезло – проезжал велосипедист и спугнул нападающего.

"Пока я кричала, насильник держал меня в руках и меня не отпускал. Отпустил только тогда, когда велосипедист остановился. То есть он ждал до последнего, поедет велосипедист или нет. Когда этот человек остановился, он уже меня отверг и сам бросился в кусты", – рассказывает женщина.

Второй повезло меньше

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А вот Людмиле отбиться не удалось. Мужчина напал у ее дома. На этот раз действовал более жестоко.

"Локтевым захватом, очень таким профессиональным, он схватил меня за шею. Он меня душил. Позади все ноги у меня были сбиты. Видимо, он меня пинал", – рассказала она.

Маньяка не остановил даже возраст женщины – почти 60. Тот ужас до сих пор стоит перед глазами.

"Он довел все до конца. И хочу сказать, что он очень опасен, так как эрекция у него была сразу же. Он очень возбуждается от этой охоты на женщин", – говорит Людмила.

Несмотря на темноту, женщины хорошо разглядели насильника.

"На официальном опознании в полиции я его узнала сразу. Сразу. У меня даже сомнений не было, что это не он", – говорит Ольга.

А Людмила добавляет, что больше всего помогло то, что она поцарапали ему лицо и у нее из-под ногтей получили образцы его ДНК.

Характерная особенность маньяка

Женщины также вспомнили характерную деталь – от нападающего был очень неприятный запах.

"Он настолько вонючий, что вам не передать. Нет животного, которая воняет так, как насильник", – говорит одна из женщин.

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По этим приметам в августе 2019-го полиция задержала местного жителя. Его узнала последняя – шестая жертва, которая оказалась соседкой.

"Во время досудебного расследования было собрано достаточно доказательств, что именно это лицо совершило данные шесть преступлений. В настоящее время нет оснований считать, что потерпевшие могут оговаривать обвиняемого", – говорит Вадим Гуменюк, прокурор ровенской окружной прокуратуры.

Суд отпустил, а подозреваемый угрожает

Суд за полтора года так и не начал рассмотрения дела по существу. А в декабре 2020-го отпустил задержанного из СИЗО, даже без электронного браслета.

"29 декабря фактически без появления каких-то новых обстоятельств его выпустили под домашний арест. Никакие новые обстоятельства в его деле не изменились. То, что у него есть малолетний ребенок? Малолетний ребенок был и тогда, когда избиралась мера пресечения заключение под стражу. Защита даже должным образом не подтвердила наличия у него работы", – говорит Олег Савич, адвокат одной из потерпевших.

Женщины напуганы тем, что подозреваемый на свободе.

"Меня это не смущает. Мне это убивает. Мне утром сложно вставать. У меня начались головокружения. Я себя в безопасности не чувствую вообще", – признается Ольга Самкевич.

А Людмила говорит, что он ей угрожал.

"Жена его прошла первой. А он мне опять процедил: я тебя таки убью", – говорит она.

"В случае, если данный факт подтвердится – что обвиняемый определенным образом влияет на потерпевших – данный факт ляжет в основу ходатайства об изменении обвиняемому меры пресечения", – утверждает прокурор.

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А пока правоохранители проверяют, действительно ли жертве угрожали, возмутились жители. Под судом забросали обвиняемого яйцами.

Редактор интернет-издания первой в Ровно обнародовала имя и лицо подозреваемого: Юрий, около 30-ти лет. Живет в частном секторе с женой и ребенком. Теперь журналистка имеет проблемы с его адвокатом.

"Столько пострадавших женщин. И есть другие женщины, которые боятся за свою жизнь, здоровье. Есть люди, мужчины, которые боятся за жизнь и здоровье своих мам и бабушек даже. Адвокат прислал мне досудебное предложение – то, что он требует, чтобы я извинилась перед обвиняемым и удалила все свои материалы", – говорит журналыстка Виктория Мамотюк.

Обвиняемый и защитник так и не воспользовались ни одним шансом объяснить свою позицию прессе. А вдруг пострадавшие ошибаются? Возможно, есть алиби?

"Это не на пользу моему клиенту. Это сексуальные преступления. Здесь вообще нельзя. То, что происходит сейчас, – это нарушение всех этических норм", – утверждает адвокат подозреваемого.

По ходатайству об отводе судьи половина пострадавших не явились. Кто за границей, кто боится публичности. Да что там – сам обвиняемый с адвокатом не пришли. Судью не отвели. Журналистов выставили, потому что процесс закрытый. Сколько он продлится – не прогнозирует никто.

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