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Изоляция в Новых Санжарах: стали известны результаты тестов на коронавирус

26 февраля, 16:27

В лабораториях проверили анализы 48 эвакуированных из Китая людей

Проверка 48 человек, которые были эвакуированы из Уханя и находятся в Новых Санжарах, не подтвердила наличия у них коронавируса.

Об этом заявил советник премьер-министра Украины Антон Турупалов во время брифинга.

"Мы сегодня получили первые результаты. Это для нас хорошая новость – 48 проб, результаты которых сегодня к нам поступили, оказались негативными. То есть мы точно знаем, что 48 человек, которые здесь находятся, у них нет коронавируса", - заверил он.

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Также Турупалов заверил, что о результатах тестирования остальных пациентов Новых Санжар будет сообщено отдельно.

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"Ожидаем, что они (тесты. – Ред.) будут такие же. В любом случае Полтавская область, и любая другая область, готова к любым результатам и готова реагировать, если будут другие результаты, то оперативно, по плану, будет реагирование", – заявил он.

Стоит напомнить, что на обсервации вместе с эвакуированными из Китая иностранцами и украинцами находится глава Минздрава Зоряна Скалецкая, которая присоединилась к ним на период обсервации.

Между тем в сети появилось обращение украинца, который остался в Ухане – хореограф не смог отправиться на Родину из-за повышенной температуры и напомнил главе государства о том, что в Китае остается не только "девочка с собачкой".

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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эвакуация Новые Санжары анализы коронавирус

Источник: Сегодня

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