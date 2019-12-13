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Извержение вулкана в Новой Зеландии: число жертв снова возросло

13 декабря, 07:42

Еще два человека до сих пор считаются пропавшими без вести

Фото: INSTAGRAM @ALLESSANDROKAUFFMANN/via REUTERS

Фото: INSTAGRAM @ALLESSANDROKAUFFMANN/via REUTERS

В Новой Зеландии число погибших от извержения вулкана Уайт-Айленд возросло до 14 человек. Об этом сообщает CNN.

Кроме того, по данным издания, еще два человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как известно, извержение вулкана в Новой Зеландии произошло утром 9 декабря.

Спасатели пока не могут вернуться на Уайт-Айленд, поскольку находиться там стало слишком опасно. К поисково-спасательной операции подключились военные.

Вечером этого же дня зону бедствия собирался посетить премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, которая уже выразила сочувствие пострадавшим.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что на Сицилии снова проснулся главный вулкан Европы. Как сообщает агентство ANSA, около 6 часов утра 11 октября случилось очередное извержение – гора "выплюнула" клубы вулканического пепла, сопровождая это небольшими взрывами.

А еще недавно метеорологи предупредили о грядущем извержении одного из вулканов в Японии. Метеорологическое управление Японии в понедельник повысило со второго до третьего (по пятибалльной шкале) уровень опасности извержения вулкана Синдаке на острове Кутиноерабу в юго-западной префектуре Кагосима.

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