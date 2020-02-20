Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,52
26,49

"К нам везут беду": житель Новых Санжар эмоционально обратился к полицейским (видео)

20 февраля, 14:37

Люди протестуют против заселения эвакуированных из Китая в местном медицинском центре

В Новых Санжарах, в которые привезут эвакуированных из Китая украинцев, продолжаются протесты. Люди обратились к правоохранителям, которых стянули в поселок. То, как один из местных жителей говорил с полицейскими – попало на видео. Мужчина не сдерживал эмоции и заявил, что в поселок "везут беду".

"Я понимаю, вы люди под законом идете. Но имейте совесть, ребят. За что я Украину защищал? На кого вы идете? Я не активист, я не ярый поклонник этого всего. Я обращаюсь к вам всем, ко всем в Нацгвардии. Я участник боевых действий Национальной гвардии, 2014-2015 год. Пожалуйста, ребята, не поднимайте на матерей руки. А вас понимаю. Это ваша работа: команда "фас" – вы погнали. Вы забьете. У меня самое страшное оружие – спички", – рассказал мужчина.

Внимание! На видео содержится нецензурная лексика!

Реклама

Напомним, самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. Борт встретили спецмашины и медработники в масках. Эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Местные жители, однако, не слишком этому рады – в поселке начались протесты и столкновения с полицией.

В тренде
На Донбассе боевики устроили девять обстрелов: в ход пошло запрещенное оружие
Фото: "Сегодня"

Подробно об эвакуации украинцев из Китая читайте в материале сайта "Сегодня" – Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии.

Отметим, что в составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

видео Китай украинцы эвакуация Новые Санжары Полтавская область коронавирус обращение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменится
Зима закончится мерзко: погода в конце февраля резко изменитсяУкраина
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убил
В Сумах мужчина помог человеку с инвалидностью, а потом жестоко убилДругие регионы
"Где дороги?": таксист сорвал выступление мэра Николаева (видео)Другие регионы
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видео
В Николаеве двое упертых водителей устроили гонки и попали в ДТП: видеоДругие регионы
В Николаеве
В Николаеве "герой парковки" оставил авто сразу на двух "зебрах": фотоДругие регионы
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявление
Эвакуация украинцев из Китая: глава Полтавского облсовета сделал громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...