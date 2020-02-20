"К нам везут беду": житель Новых Санжар эмоционально обратился к полицейским (видео)

Люди протестуют против заселения эвакуированных из Китая в местном медицинском центре

В Новых Санжарах, в которые привезут эвакуированных из Китая украинцев, продолжаются протесты. Люди обратились к правоохранителям, которых стянули в поселок. То, как один из местных жителей говорил с полицейскими – попало на видео. Мужчина не сдерживал эмоции и заявил, что в поселок "везут беду".

"Я понимаю, вы люди под законом идете. Но имейте совесть, ребят. За что я Украину защищал? На кого вы идете? Я не активист, я не ярый поклонник этого всего. Я обращаюсь к вам всем, ко всем в Нацгвардии. Я участник боевых действий Национальной гвардии, 2014-2015 год. Пожалуйста, ребята, не поднимайте на матерей руки. А вас понимаю. Это ваша работа: команда "фас" – вы погнали. Вы забьете. У меня самое страшное оружие – спички", – рассказал мужчина.

Внимание! На видео содержится нецензурная лексика!

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Напомним, самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. Борт встретили спецмашины и медработники в масках. Эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Местные жители, однако, не слишком этому рады – в поселке начались протесты и столкновения с полицией.

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Подробно об эвакуации украинцев из Китая читайте в материале сайта "Сегодня" – Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии.

Отметим, что в составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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