Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

Кабмин переименовал Кировоградскую РГА в Кропивницкую

5 июня, 12:59

Решение принято на заседании в среду, 5 июня

Фото: Фокус
Фото: Фокус.

Кабинет министров Украины переименовал Кировоградскую районную государственною администрацию Кировоградской области в Кропивницкою РГА.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и Днепропетровской области (№9310-1).

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Напомним, 3 апреля Конституционный суд Украины признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Также Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую, признав конституционным поданный Верховной Радой законопроект №8380.  

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Кабмин, рга, переименование, кировоградская область, Кропивницкий

Вы сейчас просматриваете новость " Кабмин переименовал Кировоградскую РГА в Кропивницкую". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировоградской области молния попала в РГА: здание вспыхнуло

Сегодня, 09:30

Появилось фото масштабного пожара

В Раде согласились переименовать две области Украины

29 мая, 15:35

Кировоградскую область хотят переименовать в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую

"Нет". Почему Зеленский одним словом отменил переговоры с Россией

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Шарапова против Серены на красной дорожке. У кого страннее наряд?

Лампочка Гройсмана. Что будет с тарифами на электричество?

Звезды, которых обвиняют в излишней худобе. Фото

Смотрящий Панас. Почему случился бунт в одесской колонии

Люксембург - Украина 1:2. В шаге от бездны (фото)

7 удивительных свойств красного перца, о которых вы не знали

Гул Земли: о чем «кричит» планета?

Шевченко и сыновья: Как отдыхает украинская футбольная легенда

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Как Зинченко заткнул Леоненко в эфире «Великого футбола»

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко

ЧП в самолете на пути в Киев: переполох попал на камеру
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь