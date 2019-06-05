Кабмин переименовал Кировоградскую РГА в Кропивницкую

Решение принято на заседании в среду, 5 июня

Фото: Фокус.

Кабинет министров Украины переименовал Кировоградскую районную государственною администрацию Кировоградской области в Кропивницкою РГА.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, парламентский комитет по правовой политике и правосудию рекомендовал Верховной Раде предварительно принять проекты законов о внесении изменений в ст.133 Конституции о переименовании Кировоградской области (№8380) и Днепропетровской области (№9310-1).

Данные законопроекты предлагают переименовать Кировоградскую область в Кропивницкую, а Днепропетровскую – в Сичеславскую.

Напомним, 3 апреля Конституционный суд Украины признал соответствующим статьям 157 и 158 Конституции законопроект относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.

Также Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую, признав конституционным поданный Верховной Радой законопроект №8380.

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