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Кабмин согласовал назначение главой Полтавской ОГА юриста из Харькова

29 октября, 15:22

Синегубов работал следователем и претендовал на должность судьи

Олег Синегубов. Фото: UA Rating

Олег Синегубов. Фото: UA Rating

Кабинет министров согласовал назначение на пост председателя Полтавской областной государственной администрации сотрудника Харьковского национального университета внутренних дел Олега Синегубова.

Как сообщили в пресс-службе правительства, решение было принято во время выездного заседания в Мариуполе.

По данным сайта Харьковского университета МВД, 36-летний Олег Синегубов является доктором юридических наук и деканом факультета №6. До этого он работал следователем на Южной железной дороге. С августа 2008 года Синегубов преподает в вузе. Был отмечен почетной грамотой Кабинета министров Украины.

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В сентябре 2018 года юрист претендовал на должность судьи Высшего антикоррупционного суда Украины – он подал декларацию, в которой говорилось, что он вместе со своей женой Анной Журавлевой является владельцем пяти квартир.

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При этом три из них декан вуза купил в 2017 году за общую сумму в 634 тысячи гривен. Супруги также владеют автомобилями Porsche Cayenne и Skoda Superb. Синегубову принадлежит предприятие "Насіння Слобожанщини" и юридическая фирма. В 2017 году супруги заработали 307 тысяч гривен, а их сбережения составили 40 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА. До назначения в областную государственную администрацию чиновник занимался привлечением инвестиций в Украину.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление об отставке 20 октября и заявил, что на то есть причина. Позже он опубликовал свое заявление в Facebook и процитировал слова героя романа Ивана Багряного "Сад Гетсиманский" – Андрея Чумака: "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

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правительство ОГА Полтавская область Кабинет министров

Источник: Сегодня

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