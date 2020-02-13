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"Качество нашей помощи значительно выросло": медики из Кировоградской области – о проекте "200 скорых для Украины"

13 февраля, 15:59

Первый вызов, по которому выехал этот автомобиль, поступил из церкви

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"Раньше приходилось работать на машинах, которые устарели и физически, и морально. А теперь ездим к пациентам на этом современном автомобиле. Он оборудован всем необходимым для оказания помощи по самым высоким стандартам. Тут все под рукой для спасения жизней. Все цивилизованно, не так, как раньше. Конечно, качество нашей помощи значительно выросло".

Так отзывается о новом спецавтомобиле типа B старший фельдшер Александрийской подстанции скорой помощи Алла Корниенко. Машина была получена медицинским учреждением в конце 2019 года, в рамках проекта "200 скорых для Украины". Всего государственные больницы, амбулатории и подстанции скорой помощи получили две сотни машин, в том числе 114 автомобилей типа В, которые еще называют "реанимациями на колесах".

"Тут действительно есть все для того, чтобы не только довезти человека до больницы, но и оказать ему помощь прямо на месте", – говорит Ольга Кочерга, заведующая Александрийской подстанцией экстренной медицинской помощи.

По ее словам, персонал медучреждения считает новую машину счастливой. Потому что первый вызов, по которому выехал этот автомобиль, поступил из церкви.

"Работнице храма стало плохо, выехали оперативно и помогли ей. У врачей есть свои приметы. И мы считаем, что такой вызов – очень хороший знак", – сказала врач.

Проект "200 скорых для Украины" реализуется по личному решению учредителя Фонда Рината Ахметова. Впервые за 28 лет независимости страны Ринат Ахметов – единственный благотворитель, который передал медикам такое количество суперсовременных машин скорой помощи.

Врачи Украины получили 64 медицинских внедорожника, 22 неонатальных автомобиля и 114 "реанимаций на колесах".

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скорые Фонд Рината Ахметова

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