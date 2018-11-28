Как была создана Аллея памяти воинам АТО в Прохоровке

19 октября 2018 года в селе Прохоровка, которое находится в Черкасской области, прошла акция, организованная сельским советом в память героев, погибших в АТО. В парке Прохоровки теперь есть чудесная аллея из декоративных деревьев, кустов, туй и других растений.

В работе по озеленению активное участие также приняла меценат Людмила Русалина — президент группы компаний "Петрус" и основатель благотворительного фонда "Вместе". Накануне территорию вокруг памятного знака выложили тротуарной плиткой, установив флаг Украины.

Подготовка к проведению акции

В начале октября, когда жители Сушки праздновали день села, Людмила Русалина побывала и в Прохоровке. Именно тогда его председатель попросил у мецената помощи, чтобы быстрее закончить работы по обустройству парка, в котором расположен знак памяти погибшим в АТО землякам. Людмила Владимировна не отказала. Вскоре была получена финансовая помощь. На деньги Русалиной закупили строительные материалы. После также приняли решение начать работы по озеленению территории. Денег хватило и на приобретение саженцев катальпы и сумаха. Туи и другой посадочный материал предоставили работники местного лесничества.

О проведенных работах Виталий Доска рассказывает следующее: "Решение создать Аллею памяти приняли единогласно. В АТО погибли односельчане Богдан Кикоть и Сергей Михайлик. В акции участвовали все небезразличные, в особенности воины АТО, их родственники. Озеленением природной зоны лично занимались родители Сергея Михайлика. Некоторые растения посадила Людмила Русалина".

Подведение итогов акции

По окончании работ Виталий Доска лично выразил слова благодарности всем небезразличным односельчанам, которые принимали участие в создании Аллеи памяти погибшим в АТО воинам. Немало хорошего сказала сама Людмила Русалина: "Я желаю вам, чтобы в Прохоровке больше не появлялись памятники защитникам Украины. Пусть в каждой семье царит мир и добро. Воспитывайте в счастье детей, забавляйте внуков и не забывайте тех, кто защищает украинскую землю и мирное население от врага".

После теплых слов Виталий Доска пригласил всех к столу. Гостей и жителей Прохоровки угощали настоящей казацкой кашей. Во время обеда Людмила Русалина узнала, что в селе нет игровой площадки для детей. Малышам, которые приезжают в гости к дедушкам и бабушкам, негде играть. Местная детвора также вынуждена забавляться у себя во дворах или где придется. Эта проблема не осталась без внимания. Людмила предложила заняться обустройством игровой площадки для детей весной.