Как Черкассы терзал град: появились фото, видео и реакция соцсетей

Вчера, 12:18

Град предварял сильный удар грома, который многие восприняли как взрыв

Фото: Facebook Александра Постола
Фото: Facebook Александра Постола

В воскресенье, 6 мая, Черкассы испытали на прочность мощная гроза и сильный град, а раскат грома, который прозвучал перед началом ливня, многие горожане приняли за взрыв. Между тем, по словам черкасчан в соцсетях, градом разбило стекло в одной из припаркованных машин.

Местные жители рассказали, что город внезапно закрыли темные тучи, которые вскоре пролились сильным дождем и большим градом. Также в сети появилось немало видео, которые были сделаны во время катаклизма, после которого землю покрыли ледяные шарики диаметром в несколько сантиметров.

Интересно, что осадки были не во всех районах города – эпицентр непогоды был в районе речного вокзала и Мытницы, а на Юго-Западном районе (ПЗР) и Химпоселке было сухо.

Также своими эмоциями от весенней стихии черкасчане делились и в соцсетях.

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Как сообщалось, синоптик Наталка Диденко рассказала, когда в Украине ослабнет весенняя жара. Несмотря на знойную погоду, вода в Днепре еще весьма свежая – +14 °С. По ее словам, восточный антициклон продолжает подсушивать атмосферу над Украиной, ветры южного направления поставляют более высокие градусы.

Также сайт "Сегодня" писал о том, какой будет погода в ближайшие недели. Синоптики обещают, что жарче всего будет в первые и последние дни мая. Во вторую пятидневку мая, по словам синоптика, существенные осадки выпадут в западных областях, а в остальных регионах возможны дожди. Похожая ситуация будет и с температурой.
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Источник:

"Сегодня"

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