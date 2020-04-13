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"Как чумных": мэр Николаева рассказал, как будут хоронить жертв коронавируса

13 апреля, 09:00

Тина Наринецкая

Сенкевич призвал горожан соблюдать карантин

Умерших от коронавирусной инфекции COVID-19 людей будут хоронить в специальных мешках и закрытых гробах. Об этом заявил городской голова Николаева Александр Сенкевич на своей странице в Facebook.

"Людей, которые умрут от коронавируса, будут выдавать в закрытых гробах. Мы закупаем специальные анатомические мешки. И тех, кто умер от коронавируса, будут "запаковывать" в эти мешки и будут хоронить в закрытых гробах, чтобы не заразить всех других. Уже известно, что после смерти люди могут также быть разносчиками вируса. Что это означает? Что тех людей, которые умрут от этого, будут хоронить на отдельном месте на кладбище, как когда-то хоронили "чумных", – заявил мэр.

Сенкевич призвал людей соблюдать карантинные меры.

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"Может, для вас это станет дополнительным стимулом, чтобы не выходить и не подвергать себя опасности", – отметил он.

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Видео: Александр Сенкевич

Напомним, 12 апреля в Николаевской области было зарегистрировано 5 подтвержденных случаев коронавируса.

Также ранее мэр Николаева объяснил, почему в регионе долгое время не было случаев COVID-19. По его словам, местные жители путешествуют очень мало.

Примечательно, что первые случаи инфицирования коронавирусом в регионе были зафиксированы во время приезда туда главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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