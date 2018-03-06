Как работает "Окно жизни" в Черновицкой области

На возвращение ребенка матери закон дает два месяца – но, если она все же решит забрать малыша, то материнство придется доказать

Ярославом Мудрым назвали малыша, которого крестили 5 марта в Черновицкой области. Его – трех дней от роду, – нашли в "Окне жизни", специально обустроенном место, где ребенка, от которого решили отказаться, можно оставить, зная, что о нем обязательно позаботятся.

Малыша можно вернуть в течение двух месяцев. Если мать не возвращается, ее не станут искать, а ребенку подыщут приемных родителей.

В Сторожинце Черновицкой области – то самое "Окно жизни", в которое подложили трехдневного малыша. Оно – единственное в области.

Окно расположено на углу здания больницы, с улицы это место практически не просматривается. Изнутри все обустроено так, чтобы новорожденный не замерз.

Услышав сигнал, трехдневного малыша забрала врач Инна Довгалюк. Вместе с ребенком были новые вещи для него, а еще – записка, в которой указали: ребенок полностью привит. Врачи говорят, что мальчик здоров, весит 3 килограмма. Сейчас от него не отходит дежурная медсестра.

А 5 марта малыша крестили – прямо в роддоме. По местной традиции крестными стали все присутствующие – аж 18 человек. В документах найденыша запишут Ярославом Мудрым.

На возвращение ребенка матери закон дает два месяца – но, если она все же решит забрать малыша, то материнство придется доказать.

Это уже второй случай, когда в "Окне жизни" оставляют ребенка. Первого младенца здесь нашли осенью 2016 года, и он уже обрел любящую семью.

Напомним, первое "Окно жизни" в Киеве заработало в 2011 году, при инфекционном отделении для новорожденных Центральной горбольницы №10.

А в Чернигове в 2015 году ребенка подбросили прямо на ступени перед входом в больницу.