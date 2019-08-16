Капканы на тротуаре: в Херсоне прошла акция в поддержку узников Кремля

В Херсоне провели символичную акцию / Фото: Сегодня

В Херсоне на акцию в поддержку узников Кремля собрались правозащитники, родственники и друзья заключенных, которые выставили на тротуаре десятки капканов, символизирующих число украинских заложников Москвы.

Так, на земле появился 121 капкан – именно стольких узников сейчас удерживает Россия: 97 политических заключенных и 24 моряка.

Участники мероприятия советовались о том, что можно сделать, чтобы все пленники вернулись домой поскорее, а в конце акции написали им письма, которые будут отправлены адресатам.

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Такие акции пройдут в десяти городах Украины. Мероприятие в Херсоне закончилось показом фильма о борьбе за возвращение Крыма.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее омбудсмен Людмила Денисова сообщала об ухудшении самочувствия одного из узников Кремля – Станислава Клыха. Он написал в письме о возможной гангрене, подозрении на рак и о том, что он находится под наблюдением психиатра. Кроме того, мать политзаключенного Тамара Клых сообщила, что ее сын жалуется на боли в сердце и почках, несмотря на это ему отказывают в медицинской помощи: спустя четыре дня в больнице Челябинска, где у него взяли анализ мочи и крови, его отправили обратно в тюрьму. В то же время в мае узник Кремля Станислав Клых объявил голодовку. Его мать сообщила, что сын жалуется на холод в камере и на скверную пищу, и он принял опасное для своего здоровья решение. Напомним, в 2014 году Станислава Клыха задержали на территории России. Украинца обвинили в участии в Чеченской войне в 1994-1995 годах и убийстве российских солдат. В мае 2016 года его признали виновным и приговорили к 20 годам лишения свободы.

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