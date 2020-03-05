"Кар!": во время речи Зеленского в Новых Санжарах произошел курьезный случай

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского перед эвакуированными из Китая в Новых Санжарах произошел курьезный случай – главу государства перебила ворона. Стоит отметить, что данное "происшествие" повеселило всех собравшихся.
Так, глава страны призвал эвакуированных не выезжать за границу, потому что в Украине случаев заражения коронавирусом меньше, чем в других государствах, и ситуация находится под контролем. Также Зеленский подчеркнул, что в нашей стране достаточно мест, где можно хорошо отдохнуть.
После этого было слышно громкое карканье, которое рассмешило людей.
Затем президент Украины пошутил: "Подтверждение. Даже природа нас поддерживает".
Напомним, вчера, 4 марта закончился двухнедельный карантин, на который люди были помещены из-за угрозы коронавируса. После окончания карантина к ним приехал Владимир Зеленский.
Во время выступления президент отдельно поблагодарил экс-министра здравоохранения Скалецкую и тепло поприветствовал ее в объятиях. Кроме того, одного из украинцев, который был на обсервации – Евгения – Зеленский поздравил с днем рождения. Детям Зеленский и глава МВД Арсен Аваков раздали мягкие игрушки и футбольный мяч.
Кроме того, во время поездки в Полтавскую область в городе Кобеляки Владимир Зеленский проинспектировал местную дорогу.
Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк