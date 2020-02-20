Карантин для "китайцев": из центра в Новых Санжарах вывезли персонал

В медицинском центре Нацгвардии в Новых Санжарах накануне прибытия эвакуированных из Китая сменили медицинский персонал.

Об этом говорится в сообщении Правительственного портала.

"Персонал, который ранее работал в "Новых Санжарах", вывезен с объекта. Никто из них не будет контактировать с размещенными в обсервации людьми. В составе группы, которую разместят в обсервации, есть и врачи, и медперсонал, и технические специалисты, для гарантии надлежащего пребывания и безопасности людей", - заверили в Кабмине.

По данным портала, из Китая были эвакуированы 45 украинцев.

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"Среди них семья с восьмилетним сыном, молодая пара, 20-летние студенты. Кроме того, после двухнедельной обсервации домой в свои страны также вернутся 27 иностранцев", - говорится в сообщении.

Также в заявлении указано, что 14-дневный срок усиленного медицинского наблюдения будет проходить "в специально отведенном месте".

"Люди обеспечены всем необходимым. Как эвакуированные, так и персонал обеспечены специальными средствами индивидуальной защиты. Усилена охрана и круглосуточный присмотр врачей", – отметили в Кабмине.

Кроме того, в правительстве заверили, что все эвакуированные, а также экипаж самолета и сопровождающие размещены в индивидуальных помещениях с надлежащим уровнем комфорта проживания.

Напомним, самолет с эвакуированными из Китая украинцами приземлился в Харькове. Борт встретили спецмашины и медработники в масках. Эвакуированных доставят в медицинский центр Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области. Местные жители, однако, не слишком этому рады – в поселке начались протесты и столкновения с полицией.

Подробно об эвакуации украинцев из Китая читайте в материале сайта "Сегодня" – "Эвакуация украинцев из Китая: надежен ли карантин и есть ли риск эпидемии".

Отметим, что в составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее.

Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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