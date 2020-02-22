Карантин эвакуированных из Китая: Данилов прибыл в Новые Санжары

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов по поручению президента прибыл в Новые Санжары Полтавской области, где находятся эвакуированные из китайского города Ухань украинцы. Об этом сообщила пресс-служба Полтавской ОГА.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов прибыл в Новые Санжары. Его встретил председатель облгосадминистрации Олег Синегубов", – сообщают в ОГА.

Отмечается, что Данилов ознакомится с условиями пребывания в медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары", а также "с ситуацией, возникшей вокруг размещения украинцев".

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Напомним, утром в медцентр в Новых Санжарах прибыли медики-эпидемиологи, чтобы взять анализы на коронавирус. Об этом сообщает корреспондент "Сегодня" Александр Махов. По словам журналиста, медики прибыли утром, еще до обеда. Они взяли мазки из носовой полости у всех, кто летел на самолете из Китая: у него, эвакуированных, медиков и членов экипажа.

Также ранее министр здравоохранения Зоряна Скалецкая записала видео и рассказала о первом карантинном дне в Новых Санжарах . На видео видно, что в комнате есть необходимая мебель, холодильник и даже телевизор. Также есть отдельный санузел.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев в Новые Санжары

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