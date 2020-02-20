Карантин эвакуированных украинцев: в Новых Санжарах начали протестовать

Местные жители не верят, что в медицинском центре есть все оборудование

Местные жители собрались рядом с Медицинским центром Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" в Полтавской области, где разместят эвакуированных из Китая украинцев. Об этом сообщает сайт города Полтавы.

Информация о том, что на карантине украинцы будут пребывать здесь, вызвала бурную реакцию у местных жителей. Они считают, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а в случае возникновения болезни это станет настоящей катастрофой.

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Сегодня протестующие собираются идти к руководству поселка. В Сети появилось видео, на котором зафиксировано большое количество полиции, нацгвардейцев и бронетехники на трассе Кременчуг-Полтава у Новых Санжар. Есть первые сообщения о столкновениях между местными жителями силовиками.

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Напомним, утром воздушное судно с эвакуированными украинцами совершило около десятка кругов над Харьковом, однако сесть так и не смогло. Причиной тоже стали погодные условия – из-за сильного тумана была плохая видимость.

А тем временем в аэропорту Харькова на выезде к взлетной полосе подогнали три "скорых", их экипажи в защитных костюмах. Также прибыли несколько автобусов оперативно-спасательной службы.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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