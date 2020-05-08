Карантин в Житомире будет смягчен: стало известно, что разрешат горожанам

В Житомире с 11 мая ослабят карантинные ограничения – будут введены новые условия проезда в общественном транспорте: ездить смогут и те пассажиры, у которых нет специального пропуска.

Об этом идет речь в решении исполнительного комитета городского совета, которое приняли на заседании 8 мая.

"Здесь вносим изменения (в текст предыдущего решения о введении карантина – Ред.): удостоверение, которое подтверждает, что может пассажир ехать, с 10 до 16 в рабочие дни не нужно, и в выходные дни транспорт будет перевозить пассажиров без удостоверений", - заявил вице-мэр города Александр Шевчук на заседании исполкома.

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В свою очередь, городской голова Сергей Сухомлин объяснил, почему решили именно так определить временные рамки, в которых будет разрешено ездить без ограничений.

"Логика этого решения такая: мы понимаем, что есть люди, которые сейчас не работают, и, к сожалению, таких людей много, им тоже нужно приехать в магазин, к врачу, или посетить родителей. И у них нет пропуска. Потому с 7 до 10 – по пропускам, для того, чтобы люди, которые едут на работу, могли доехать туда, чтобы не перегружать транспорт. А люди, которые хотят ехать без пропусков, могут свободно пользоваться общественным транспортом с 10 до 16 и в выходные дни", – рассказал он.

Заместитель мэра уточнил, что ограничения относительно числа пассажиров в салоне транспортных средств остаются, их не может быть больше, чем посадочных мест, сообщает Житомир.info.

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Решение, принятое исполкомом, вступит в силу с 11 мая – с даты, назначенной Кабмином, для частичного ослабления карантина.

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Как известно, карантин в Украине продлен до 22 мая, но ряд ослаблений начнут действовать с 11 мая.

Согласно последним данным, в стране подтверждено 14 195 случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 706 человек, умер 361.

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