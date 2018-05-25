Каскады озер и древние имения сахарных магнатов Терещенков: интересное путешествие в Андрушевку

К усадьбам семьи Терещенков часто заезжали Шевченко и Гоголь, Репин и Врубель, а именно сюда – Мария Заньковецкая

Имения и парки, которым по 200 лет. Целые каскады озер и живописная природа – ею сегодня может насладиться каждый. Корреспондент "Сегодня" Сергей Моргун побывал в бывших усадьбах семьи Терещенков – меценатов и сахарных магнатов 19-20 веков. И убеждает, это прекрасные места для отдыха на выходных.

Водоемы – главное украшение имений бывшей знати. Прудов или озер могло быть десятки. Вокруг них устраивали светские вечера, решали вопросы государственного значения, а писатели и художники создавали свои лучшие работы.

В семьи Терещенков, говорят, было аж 99 имений. И одно из них – в селе Андрушевка Житомирской области. К усадьбам часто заезжали Шевченко и Гоголь, Репин и Врубель, а именно сюда – Мария Заньковецкая. Места выбирали не просто так... Здесь очень спокойно. До сих пор сохранился парк, которому 250 лет, говорит краевед Степан Дисак.

"Были привезены канадские клены, кленовидные дубы, пробковое дерево. Имение это приобретено у графа Бержинского в начале 70-х годов 19 века. Артемий Терещенко начал скупать землю на Андрушовщине", – рассказывает Дисак.

С приходом коммунистов имения оставили. Сейчас большинство из них – руины. Даже если на первый взгляд таковыми не кажутся. Как вот это – в селе Красном. Оно было настоящей диковинкой для этих краев – построенное в неоготическом стиле 170 лет назад.

Просторные комнаты, вестибюль из белого мрамора, и зал для балов. Все, от плитки до деревянных конструкций – разворовали.

"Пока был филиал профессионального технического училища, все было хорошо", – говорит краевед.

Но его закрыли 40 лет назад. С независимостью Украины имение передали женскому монастырю, который занял несколько комнат, но на реставрацию средств нет. А вот в Андрушевке имение уцелело благодаря школе, которая работает уже сотню лет.

Добраться до этих мест можно из Житомира – час пути, или из Киева – вдвое дольше. Вход в имения свободный.

А за несколько десятков километров есть еще и дворец, возведенный Федором Терещенко для дочери. А в селе Старая Котельная до сих пор действует двухсотлетний костел Антония Падуанского – он тоже может заворожить любого.

Напомним, всего в часе езды от Харькова, в поселке Шаровка Богодуховского района, есть настоящий замок, который, хоть уже и обветшал, но все равно манит туристов небывалой красотой и легендами. Оказывается, усадьба — символ любви к своей супруге сахарного магната. Чтобы его возлюбленная ответила взаимностью, щедрый помещик не переставал ее удивлять. Зимой в Шаровке росли цветы, а летом катались на санях... по сахару. Есть здесь и гигантский камень, который исполняет желания. Но, поговаривают, даже сама прогулка по территории усадьбы, именуемой "Белым лебедем", поможет влюбленным пронести свои чувства через всю жизнь.

А в Киеве отремонтируют усадьбу графа Монте-Кристо.