Катастрофа украинского лайнера под Тегераном: в сети появилось видео вероятного пуска иранской ракеты

В сети появились кадры пуска ракеты, которая могла сбить украинский авиалайнер

/ Фото: Reuters

В сети появилось видео вероятного запуска иранской ракеты, которая могла сбить украинский самолет под Тегераном.

Об этом написал журналист-расследователь издания The New York Times Кристиан Триберт в своем Twitter.

"На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету", – отметил он.

NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y — Christiaan Triebert (@trbrtc) 11 января 2020 г.

В свою очередь, Элиот Хиггинс, основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat, заявил, что геолокация совпадает с местом возможного попадания ракеты в самолет, сообщает Укринформ.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, видно запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет", – рассказал он.

По его словам, причиной трагедии могла быть ракетная система "земля-воздух" "Тор".

"Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", – отметил Хиггинс.

Он выразил удовлетворение тем, что Иран официально признал, что сбил украинский самолет компании Международные авиалинии Украины.

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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