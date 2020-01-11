Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,97
26,59

Катастрофа украинского лайнера под Тегераном: в сети появилось видео вероятного пуска иранской ракеты

11 января, 15:02

В сети появились кадры пуска ракеты, которая могла сбить украинский авиалайнер

/ Фото: Reuters

В сети появилось видео вероятного запуска иранской ракеты, которая могла сбить украинский самолет под Тегераном.

Об этом написал журналист-расследователь издания The New York Times Кристиан Триберт в своем Twitter.

"На этой видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету", – отметил он.

В свою очередь, Элиот Хиггинс, основатель международной группы журналистов-расследователей Bellingcat, заявил, что геолокация совпадает с местом возможного попадания ракеты в самолет, сообщает Укринформ.

"Есть новое видео, на котором, вероятно, видно запуск ракеты, и место съемки которого, как показал анализ, находится неподалеку от места, где был сбит самолет", – рассказал он.

По его словам, причиной трагедии могла быть ракетная система "земля-воздух" "Тор".

"Кажется все более вероятным, что это была ракета земля-воздух "Тор", но отвергать другие варианты еще рано, потому что еще нет 100% доказательств", – отметил Хиггинс.

Он выразил удовлетворение тем, что Иран официально признал, что сбил украинский самолет компании Международные авиалинии Украины.

Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Тегеран обязан официально извиниться, привлечь виновных к ответственности и вернуть тела погибших.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф признал, что причиной авиакатастрофы самолета МАУ под Тегераном стала ошибка, допущенная в период кризиса иранскими военными.

А президент Исламской Республики Хасан Роухани заявил, что Иран глубоко сожалеет о допущенной ошибке, и пообещал привлечь к ответственности виновных в уничтожении украинского Boeing.

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Больше об этом читайте в специальной хронике: "Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Иран крушение ракета авиакатастрофа Тегеран авиакрушение в Иране

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Продажи в интернете: СБУ разоблачила мошенников
Продажи в интернете: СБУ разоблачила мошенниковДругие регионы
Убийство из ревности: в Николаеве мужчина три дня прожил с мертвой женой
Убийство из ревности: в Николаеве мужчина три дня прожил с мертвой женойДругие регионы
В Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителя
В Каховке мужчина, отдыхающий с полицейским, застрелил 26-летнего местного жителяДругие регионы
Семья стрелка приходила в реанимацию: мать погибшего в Каховке рассказала новые подробности
Семья стрелка приходила в реанимацию: мать погибшего в Каховке рассказала новые подробностиДругие регионы
На Сумщине 20-летний парень получил пожизненное за убийство соседей
На Сумщине 20-летний парень получил пожизненное за убийство соседейДругие регионы
Резонансное убийство в Каховке: стали известны новые улики
Резонансное убийство в Каховке: стали известны новые уликиДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...