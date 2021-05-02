Каждому по заслугам его: под Николаевом нашли мертвым военного, а рядом записку

Убитого подозревали в покушении на убийство украинского военнослужащего – полиция уже озвучила вероятную причину смерти мужчины

В субботу, 1 мая, в Очакове нашли труп военного, которого правоохранители подозревали в покушении на убийство бойца ВСУ.

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Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"На умершем была одежда защитного цвета, похожа на форменную. Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

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Правоохранители изъяли с места пистолет и нож, оружие направили на исследование.

Погибшим оказался 26-летний местный военнослужащий, которого подозревали в покушении на убийство также военного. Преступление произошел 23 апреля во дворе дома.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях.

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