Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Каждому по заслугам его: под Николаевом нашли мертвым военного, а рядом записку

2 мая, 17:24

Виктория Барановская Виктория Барановская

Убитого подозревали в покушении на убийство украинского военнослужащего – полиция уже озвучила вероятную причину смерти мужчины

В субботу, 1 мая, в Очакове нашли труп военного, которого правоохранители подозревали в покушении на убийство бойца ВСУ.

Реклама

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"На умершем была одежда защитного цвета, похожа на форменную. Эксперт, осмотрев тело, обнаружил повреждения в виде порезов на руках и шее. Предварительная причина смерти – самоубийство, окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза", – говорится в сообщении.

Реклама

Правоохранители изъяли с места пистолет и нож, оружие направили на исследование.

Погибшим оказался 26-летний местный военнослужащий, которого подозревали в покушении на убийство также военного. Преступление произошел 23 апреля во дворе дома.

В тренде
Прямо из ведра: в Харьковской области батюшка креативно "окропил" верующих (видео)

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство", как того требует процедура в подобных случаях.

Реклама

Ранее мы сообщали, что в Тернопольской области местный житель во время ссоры поиздевался над собственной женой. Мужчина бил, пытал, а затем задушил 55-летнюю женщину.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой покончил с собой (обновлено)
Подозреваемый в убийстве 7-летней Марии Борисовой покончил с собой (обновлено)Другие регионы
В Николаевской области неизвестный пытался убить военного: объявлена спецоперация
В Николаевской области неизвестный пытался убить военного: объявлена спецоперацияДругие регионы
В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый
В Украине за 10 тыс. долларов продали ушастый "Запорожец": что в нем особенногоАвто
Жителя Винницы приговорили к пожизненному. Подробности жестокого убийства всей семьи
Жителя Винницы приговорили к пожизненному. Подробности жестокого убийства всей семьиДругие регионы
В Черкассах пуля в тире попала в мальчика: подозревают тренера (обновлено)
В Черкассах пуля в тире попала в мальчика: подозревают тренера (обновлено)Другие регионы
Пассажир BlaBlaCar исчез по дороге из Ровно в Киев
Пассажир BlaBlaCar исчез по дороге из Ровно в КиевДругие регионы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять