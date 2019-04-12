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Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

Сегодня, 02:39

Депутаты ВНС провозгласили, что Ким Чен Ын выдвинут на эту должность по единодушному мнению народа страны

Фото: AFP

Лидер КНДР Ким Чен Ын переизбран председателем Государственного совета КНДР — высшего руководящего органа страны. Об этом в пятницу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. 

"На 1-й сессии Верховного народного собрания (ВНС) 14-го созыва Ким Чен Ын выдвинут на пост председателя Госсовета КНДР", — отмечается в сообщении. Как подчеркивает агентство, депутаты ВНС торжественно провозгласили, что Ким Чен Ын выдвинут на эту должность по единодушному мнению народа страны.

Ким Чен Ын переизбран на пост председателя Госсовета КНДР на первой сессии ВНС 14-го созыва, которая состоялась в Пхеньяне 11 апреля. Верховное народное собрание является высшим законодательным органом КНДР и состоит из 687 парламентариев. Депутаты избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов. В перерыве между сессиями законодательная власть сосредоточена в руках президиума ВНС.

Ранее заместитель министра иностранных дел народной КНДР Цой Сон Хи заявила, что руководство Северной Кореи может приостановить дальнейшие переговоры с США о денуклеаризации.

Это выступление замглавы МИД КНДР стало первым официальным заявлением представителей народной республики с оценкой итогов саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По словам замминистра, лидер народной республики Ким Чен Ын намерен в ближайшее время выступить с официальным обращением, чтобы заявить о своем решении о дальнейших действиях КНДР после неудачно завершившегося саммита в Ханое.

Второй саммит США-КНДР состоялся в конце февраля. Он завершился досрочно и без подписания соглашения.

Напомним, что, как объяснил государственный секретарь США Майкл Помпео, американская делегация восприняла слова Ким Чен Ына в Ханое как требование отмены всех санкций в отношении КНДР, что было неприемлемо. Именно по этой причине Трамп отказался подписывать какие-либо соглашения.

Кроме того, как сообщалось, несмотря на провал переговоров хозяин Белого дома хочет не усиливать санкции в отношении Северной Кореи, а, наоборот, снять их и лицезреть реализацию экономического потенциала этого государства.

Также, как мы писали, американские СМИ раскрыли детали переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые проходили за закрытыми дверями.


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Тег КНДР, Ким Чен Ын, Северная Корея

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Источник:

ТАСС

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