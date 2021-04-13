Українська
$ 27,93
33,28
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

"Киров гад": при въезде в Кропивницкий "декоммунизировали" постамент (фото)

13 апреля, 12:24

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Неизвестные сняли буквы "О" и "Р" со стелы

На въезде в Кропивницкий с николаевского направления неизвестные частично демонтировали старое название областного центра. Теперь путешественников встречает стела с надписью: "Киров гад".

Реклама

Как сообщает "Гречка", город уже почти 5 лет называется Кропивницкий, однако надпись на стеле до сих пор не изменили. Неизвестные сняли буквы "О" и "Р" на постаменте и сложили их рядом с надписью.

Вместо того, чтобы демонтировать старое название, в конце ноября 2020 во время ремонтных работ по обустройству развязки на кольце буквы оставили, окрасив в красное.

В тренде
Войти в состав РФ или признать "ДНР": Пушилин готовит три варианта обращения к Путину
Реклама

Андрей Максюта, в то время руководитель местной специнспекции, сообщил, что эта стела "бесхозная" и находится на границе, разделяющей территорию двух сел.

"Кольцо на Бобринецком въезде в город Кропивницкий – не на коммунальной земле города. На кольце четко проходит граница двух сельских территорий – Соколовской и Первозвановской. Сейчас это территории объединенных территориальных общин. Стела с названием "Кировоград" на территории одной из них. Но она – бесхозная. Нет ее ни у кого на балансе", – сказал Максюта.

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области памятник погибшим солдатам сравнили с Путиным.

Также напомним, "Писающих мальчиков" в Киеве превратили в зэков.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

вандалы стела вьезд декоммунизация Кропивницкий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновник
В Винницкой области умер вакцинированный от COVID-19 чиновникДругие регионы
Вышла с работы и пропала: в Полтаве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина
Вышла с работы и пропала: в Полтаве при загадочных обстоятельствах исчезла женщинаДругие регионы
В Кировоградской области выявили украинскую мутацию британского COVID-19
В Кировоградской области выявили украинскую мутацию британского COVID-19Другие регионы
"Коронавируса не существует": в центре Николаева ковид-диссиденты устроили провокацию (видео)Украина
Первый украинский хайвей снова строят: на трассе началась укладка бетона
Первый украинский хайвей снова строят: на трассе началась укладка бетонаТранспорт
Плохие показатели по COVID-19: какие области ближе всего к локдауну
Плохие показатели по COVID-19: какие области ближе всего к локдаунуУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять