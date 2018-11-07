Кировоградского депутата, который морил голодом сына, лишили родительских прав

В Кировоградской области суд лишил родительских прав супругов Мольченко. Это решение стало следствием инцидента в августе, когда у депутата забрали четырехлетнего сына, весившего всего семь килограммов, вместо положенных детям этого возраста 16.

Мальчик был настолько голоден, что постоянно просил у врачей хлеба и воды. Медики выяснили, что ребенок постоянно недоедал.

Вскоре из семьи забрали и трех дочерей, а относительно родителей открыли уголовное производство за злостное невыполнение обязанностей.

Сейчас Александр Мольченко находится под стражей, а на сына оба родителя теперь не имеют никаких прав. На очереди – суд о лишении родительских прав и относительно трех дочерей.

Напомним, в городе Смела Черкасской области местные жители нашли пятилетнюю девочку, которая неухоженная и голодная бродила по улицам. Взрослые сразу вызвали полицию и медиков. Как выяснилось, 31-летняя мать девочки уехала на пять дней в Киев.

По словам девочки, она не ела уже несколько дней, а мама кормила ее раз в неделю. Сейчас девочка находится в больнице. Тут ее осмотрели и покупали, сейчас врачи оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Также мы писали, что в Харькове родители не кормили и били палкой по голове 5-летнего ребенка. Молодая пара вместо родительских прав может получить тюремный срок.