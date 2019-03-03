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Ключи, монеты и даже утюг держатся прямо на теле: человек-магнит удивляет знакомых

Сегодня, 03:06

О своих способностях женщина узнала случайно

Ключи, монеты и даже утюг держатся прямо на теле: человек-магнит удивляет знакомых Другие регионы О своих способностях женщина узнала случайно

Более ста лет назад в прессе впервые появились сообщения о феномене биомагнетизма. Тогда людей, имеющих такую ​​способность, называли "электрическими". С тех пор во всех уголках мира время от времени и взрослые, и дети заявляют о своем даре. Только в Украине людей - магнитов – десятки.

О своих способностях Людмила Попова из Черниговской области узнала случайно.

"Легла и ударилась головой о стену. Я чувствую – растет отечность, синяк, думаю, будет. Я встала, взяла монетку – 5 копеек. Прилепила – она ​​держится", – делится женщина.

Дар свой Людмила объясняет сверхъестественными силами.

"Наверно, у меня была клиническая смерть. Я припоминаю, как я видела себя лежащий в гробу. Это, наверно, или корь была ... я не знаю, потому что это в детстве было. И вижу, как меня несут, а я кричу: "Не несите меня, потому что я живая", – рассказывает Людмила.

Но официальная медицина имеет другие объяснения.

"В действительности – к ним прилипают различные предметы. Могут и пластиковые прилипать. Так что с магнитом здесь нет ничего общего", – говорит Иван Осадцив – заведующий поликлиники Черниговского центра радиационной защиты, врач-гематолог.

Людмиле же врач советует проверить свое здоровье.

"Эти люди имеют определенные выделения жировых фракций на коже и за счет этого идет прилипание. А нарушение липидного обмена, в зависимости от отклонения, может вызвать и сердечно-сосудистые заболевания", – говорит он.

Людмила Попова действительно имеет проблемы с сердцем. Много лет назад ее прооперировали.

"У меня комбинированный порок сердца с преобладанием стеноза. Стеноз они частично устранили, а недостаточность никто и не устранял. Она так и есть у меня. А я живу. 35 лет после операции", – делится женщина.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Людмила живет активной жизнью. Поет, танцует, учит английский. А еще в свои "семьдесят с хвостиком" сама обрабатывает огород и даже рубит дрова.

Между тем, на канале "Украина" стартовало грандиозное интеллектуальное развлекательное шоу "Удивительные люди". За победу будут соревноваться люди с чрезвычайными способностями, которые они сами в себе развивали. 

Напомним, участник шоу "Дивовижні люди" довел Машу Ефросинину до слез.

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