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"Когда делаешь невозможное": в Николаеве бригада врачей всю ночь спасала пациента с COVID-19

14 мая, 14:52

Руслан Ровик

Медикам удалось стабилизировать больного с тяжелой формой двусторонней пневмонии

В Николаеве ведущие областные специалисты на протяжении целой ночи боролись за жизнь пациента с тяжелой формой COVID-19, у которого также диагностировали двустороннюю пневмонию.

Об этом рассказала в своем Facebook главврач областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова.

"Бывают такие ночи. Когда понимаешь, зачем ты вообще живешь. Когда делаешь невозможное. Когда рядом коллеги. Прошу Вас – скажите каждый, в душе, СПАСИБО. Можно не аплодировать сейчас: то, что делает сегодня каждый медик, каждый день, заслуживает не просто аплодисментов. Эти действия достойны молитвы", - написала она.

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Также стало известно, что к реанимации человека были привлечены заведующий хирургическим отделением областной больницы Леонид Матвийчук, а также эксперт по эндоскопии Юрий Горбенко.

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Бригада медиков боролась за пациента с 23:30 и до 5 часов утра – они провели необходимые манипуляции и сумели стабилизировать состояние больного с двусторонней пневмонией тяжелой формы.

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Напомним, ранее в Кривом Роге вспыхнул скандал в местной больнице. Там выписали 15 пациентов с коронавирусной инфекцией, двое из них умерли. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Николаев врачи пневмония коронавирус

Источник: Сегодня

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