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Колонна автобусов приехала в санаторий в Новых Санжарах с разбитими окнами под град камней

20 февраля, 20:12

На въезде в санаторий новосанжаровцы подожгли свою баррикаду.

Только завершилась эпопея с доставкой в ​​Новых Санжарах эвакуированных из Китая украинцев.

После штурма полиции 7 автобусов с гражданами Украины таки заехали на территорию санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.

Об этом пишет "Полтавщина".

Правоохранители штурмом разблокировали подъезд к объекту и полностью освободили дорогу для автобусов.

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Отдельных лиц полиция изымала из толпы и иногда просто относила на обочину.

На въезде в санаторий новосанжарци подожгли свою баррикаду. Но силовики снесли ее и оттеснили последних протестующих. Предварительно один из них получил травмы.

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В автобусах – разбитые окна, протестующие бросали в них камни.

Добавим, что в Кабмине напомнили, что обсервация эвакуированных из Китая граждан продлится 14 дней. И пояснили, что будет, если у кого-то из них будет подозрение на коронавирус.

"Если у кого-то появится подозрение на коронавирус, срок нахождения всех остальных эвакуированных продлится еще на 14 дней с момента изоляции пациента, у которого обнаружено подозрение на вирус", – говорится в сообщении.

В МВД рассказали, жителей из каких украинских областей эвакуировали из Уханя. Об этом во время брифинга сообщил спикер главы МВД Артем Шевченко.

"Мариуполь. Кстати, из Мариуполя эвакуирован молодой гражданин, 2012 года рождения. Кривой Рог, Полтавская, Харьковская, Киевская, Николаевская, Кировоградская, Львовская, город Киев, Волынская, Днепропетровская, Винницкая, Хмельницкая, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Закарпатская Одесская, Донецкая... Фактически, вся наша страна", – перечислил он.

В Новых Санжарах, куда привезут эвакуированных из Китая украинцев, продолжаются протесты. Люди обратились к правоохранителям, которых стянули в поселок.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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Источник: Полтавщина

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