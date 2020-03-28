Комендантский час и блокировка города: ОТГ в Черкасской области закрывают на карантин

Из-за коронавирусной инфекции с 9:00 29 марта в Каменке, что в Черкасской области, вводится блокировка города, в дальнейшем, возможно, и всего района.

Об этом заявил председатель Каменской ОТГ Владимир Тирон, – пишет 18000.

Также в Каменском районе по состоянию на вечер 28 марта более чем 17 подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

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Еще вчера там зафиксировали первого больного: это мужчина 1960-го года рождения.

"Ситуация одна из самых сложных. Да, действительно, есть подтверждены. И их уже больше, чем 17. Дело такова, что этот пациент лежал в нашей больнице. Тогда еще не было тестов. И сейчас все, кто с ним общался, все подтверждены. И медики тоже. Медперсонал на самоизоляции. У нас уже рынки закрыты полностью, кроме магазинов, аптек, ничего не работает, – говорит Тирон.

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По его словам завтра с 9 утра в Каменце вводится блокировка города, в дальнейшем, возможно, и всего района.

"Все будет контролировать Нацгвардия и полиция. Разрешено только движение специального и экстренного транспорта. Также – вводим комендантский час, который запрещает передвижение по территории без спецразрешения. Действовать она с 8 вечера до 6 утра", – добавил чиновник.

Напомним, что в Украине – 356 случаев заражения коронавирусом. Также в Украине от коронавирусной инфекции умерли уже девять человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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