"Комендантский час" ввели еще в одной области Украины

В Сумской области местные власти запретили местным жителям находиться в общественных местах на выходные дни и ввели "комендантский час".
Об этом сообщили на брифинге в областной государственной администрации по итогам заседания специальной комиссии.
"Во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете пребывания людей в общественных местах в выходные с 13 часов субботы (18 апреля) и до 6 часов утра следующего дня после выходных или праздничных дней (21 апреля)", - говорится в сообщении.
С инициативой введения таких мер к комиссии обратился исполняющий обязанности директора областного лабораторного центра Миндрава Владимир Збаражский, объясняя их тем, что многие жители региона нарушают карантин, празднуют дни рождения, ездят на шашлыки, не думая о собственном здоровье и здоровье окружающих.
"Впереди Пасха, и этот праздник люди должны отмечать дома, чтобы после праздничных дней в области не произошло вспышки заболевания коронавирусом", - подчеркнул медик.
Отметим, что, по данным на утро 16 апреля, в области было зафиксировано 80 случаев коронавируса. Два человека выздоровели, четверо, к сожалению, умерли.
Напомним, ранее решение об ограничении передвижения жителей приняли власти Днепра и Днепропетровской области.
В свою очередь мэр Днепра жестко предупредил священнослужителей о недопустимости проведения массовых мероприятий на пасхальные праздники и пообещал им серьезные неприятности в случае нарушений.
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