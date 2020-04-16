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"Комендантский час" ввели еще в одной области Украины

16 апреля, 16:01

Руслан Ровик

Жителям региона запретили пребывать в общественных местах на выходные

В Сумской области местные власти запретили местным жителям находиться в общественных местах на выходные дни и ввели "комендантский час".

Об этом сообщили на брифинге в областной государственной администрации по итогам заседания специальной комиссии.

"Во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете пребывания людей в общественных местах в выходные с 13 часов субботы (18 апреля) и до 6 часов утра следующего дня после выходных или праздничных дней (21 апреля)", - говорится в сообщении.

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С инициативой введения таких мер к комиссии обратился исполняющий обязанности директора областного лабораторного центра Миндрава Владимир Збаражский, объясняя их тем, что многие жители региона нарушают карантин, празднуют дни рождения, ездят на шашлыки, не думая о собственном здоровье и здоровье окружающих.

"Впереди Пасха, и этот праздник люди должны отмечать дома, чтобы после праздничных дней в области не произошло вспышки заболевания коронавирусом", - подчеркнул медик.

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Отметим, что, по данным на утро 16 апреля, в области было зафиксировано 80 случаев коронавируса. Два человека выздоровели, четверо, к сожалению, умерли.

Напомним, ранее решение об ограничении передвижения жителей приняли власти Днепра и Днепропетровской области.

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В свою очередь мэр Днепра жестко предупредил священнослужителей о недопустимости проведения массовых мероприятий на пасхальные праздники и пообещал им серьезные неприятности в случае нарушений.

Также мы сообщали о том, как действовать, чтобы не нарушать карантин:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин комендантский час Сумы коронавирус сумская область

Источник: Сегодня

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