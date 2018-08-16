Конан придет – порядок наведет: заявление губернатора Савченко раскололо соцсети

Сегодня, 15:12

Одни комментаторы в соцсетях оскорбляют николаевского губернатора, а другие признают его правоту

Фото: Twitter
Фото: Twitter

Слова председателя Николаевской облгосадминистрации Алексея Савченко, который пожелал археологам найти Золотое Руно и артефакты времен Конана-варвара, "о которых рассказывал Арнольд Шварценеггер", раскололи соцсети на два противоположных лагеря.

Сайт "Сегодня" собрал наиболее показательные комментарии, в которых одни пользователи сети сомневаются в умственной полноценности губернатора, а другие признают, что его слова имеют смысл. 

"Николаев еще раз докажет, что это исторический город. И вообще то, что происходило у нас, это не просто с тех времен, когда был и Конан, о котором вспоминал Арнольд Шварценеггер, с нашим Диким Садом, а еще и много-много того, что мы можем показать миру", – говорил Савченко.

Примечательно, что Конан-варвар — вымышленный герой, созданный американским писателем Робертом Говардом. Вероятно Савченко имел в виду киммерийцев, которые жили на территории Украины около 400 лет – с XI по VI век до нашей эры. Конан-варвар был именно киммерийцем, однако не в принятом историками значении.

Многие комментаторы откровенно высмеивают самого Савченко и его заявление.

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В свою очередь, другие утверждают, что в словах председателя Николаевской ОГА есть зерно истины.

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Напомним, что на пост главы Николаевской ОГА Алексея Савченко конкурсная комиссия по вопросам высшего корпуса госслужбы избрала в сентябре 2016 года

А в марте 2018 года в Николаеве у здания ОГА прошел митинг, участники которого требовали отстранения Савченко на время расследования дела о гибели пилота Владислава Волошина.
Николаев, губернатор, археология, археолог, Алексей Савченко, конан-варвар
Источник:

"Сегодня"

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