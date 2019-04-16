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Конфеты вместо штрафов: в Виннице копы провели необычный рейд

Сегодня, 13:38

Полицейские с помощью сладостей призывали пешеходов придерживаться правил дорожного движения


В Виннице полицейские с помощью сладостей побуждают пешеходов-нарушителей соблюдать правила дорожного движения. Как это происходит – видели журналисты "Сегодня".

Рейд копы устроили на центральной улице города. С людьми, которые переходил дорогу в неустановленном месте, полицейские проводили профилактические беседы. Тем, кто извинялся – давали конфеты. Но, как говорят правоохранители, большинство нарушителей все равно спорили и даже хамили им.

"Сумма штрафа 51 гривна. Я считаю, что нужно увеличивать именно штрафы, поскольку это не останавливает граждан и жителей города от перехода улиц в неустановленном месте", – отметил старший инспектор пресс-службы Винницкой полиции Виктор Постоловский.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" разбирались в новых ПДД и штрафах: что изменилось для водителей в 2018 году и чего ждать в 2019-м

Также недавно журналисты "Сегодня" поинтересовались, как столичные водители относятся к мерам по ужесточению штрафов.

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Тег нарушения, Винница, дороги, ПДД, рейд, полицейские

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